Трамп сообщил об отставке Макалинана с поста и.о. главы МВБ США
«Кевин Макалинан проделал невероятную работу на посту и.о. главы Министерства внутренней безопасности... теперь, после долгих лет в правительстве, он хочет проводить больше времени с семьёй и перейти в негосударственный сектор», — написал Трамп в Twitter.
Он поблагодарил Макалинана за работу и сообщил, что объявит нового и. о. главы МВБ на следующей неделе.
Макалинан был назначен на свой пост в апреле после отставки Кирстен Нильсен с поста министра внутренней безопасности США.