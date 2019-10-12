Трамп сообщил об отставке Макалинана с поста и.о. главы МВБ США

Кевин Макалинан покидает пост исполняющего обязанности главы Министерства внутренней безопасности США, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Кевин Макалинан проделал невероятную работу на посту и.о. главы Министерства внутренней безопасности... теперь, после долгих лет в правительстве, он хочет проводить больше времени с семьёй и перейти в негосударственный сектор», — написал Трамп в Twitter.

Он поблагодарил Макалинана за работу и сообщил, что объявит нового и. о. главы МВБ на следующей неделе.

Макалинан был назначен на свой пост в апреле после отставки Кирстен Нильсен с поста министра внутренней безопасности США.