В США исключили внесение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем
«Мы не имеем дело с Huawei в рамках этого соглашения», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что по итогам торговых переговоров с Пекином Вашингтон приостановил повышение пошлин на импорт китайских товаров на сумму в $250 млрд, которое должно было вступить в силу 15 октября.
При этом Китай согласился приобрести сельскохозяйственную продукцию США на сумму $40—50 млрд.
11 октября лидер США Дональд Трамп объявил о достижении «существенной фазы» в торговой сделке с Китаем.
Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что стремление получить привилегии в торговле с другими государствами определяло политический курс США на протяжении десятилетий независимо от того, кто был президентом страны.