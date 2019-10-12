В США исключили внесение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем

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Американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер заявил, что дело китайской телекоммуникационной корпорации Huawei не является частью торгового соглашения между США и КНР.

«Мы не имеем дело с Huawei в рамках этого соглашения», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что по итогам торговых переговоров с Пекином Вашингтон приостановил повышение пошлин на импорт китайских товаров на сумму в $250 млрд, которое должно было вступить в силу 15 октября.

При этом Китай согласился приобрести сельскохозяйственную продукцию США на сумму $40—50 млрд.

11 октября лидер США Дональд Трамп объявил о достижении «существенной фазы» в торговой сделке с Китаем.

Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что стремление получить привилегии в торговле с другими государствами определяло политический курс США на протяжении десятилетий независимо от того, кто был президентом страны. 

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