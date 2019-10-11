Эксперт прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира премьеру Эфиопии

Короткая ссылка
Старший научный сотрудник Центра африканских исследований Института всеобщей истории РАН профессор ВШЭ Николай Щербаков в беседе с радио Sputnik прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али.
Эксперт прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира премьеру Эфиопии
  • Reuters

«Я очень рад за него. Думаю, что он компромиссная фигура, ведь претендентов было много», — заявил он.

Как отметил Щербаков, Али — последовательный человек, который ведёт достаточно осторожную политику в регионе.

По его словам, в последнее время успехи были связаны с отношениями Эфиопии с соседями.

«Там очень сложная проблема с водой: верхнее течение Нила перегорожено эфиопской дамбой, этим многие высказывали недовольство. Кроме того, он умудряется не разворачивать конфликт, который там отчасти существует с Эритреей», — пояснил эксперт.

Ранее литературный критик Николай Александров в беседе с НСН прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе. Лауреатом за 2018 год стала польская писательница Ольга Токарчук, за 2019 год — австриец Петер Хандке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить