Эксперт прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира премьеру Эфиопии

Старший научный сотрудник Центра африканских исследований Института всеобщей истории РАН профессор ВШЭ Николай Щербаков в беседе с радио Sputnik прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али.

«Я очень рад за него. Думаю, что он компромиссная фигура, ведь претендентов было много», — заявил он.

Как отметил Щербаков, Али — последовательный человек, который ведёт достаточно осторожную политику в регионе.

По его словам, в последнее время успехи были связаны с отношениями Эфиопии с соседями.

«Там очень сложная проблема с водой: верхнее течение Нила перегорожено эфиопской дамбой, этим многие высказывали недовольство. Кроме того, он умудряется не разворачивать конфликт, который там отчасти существует с Эритреей», — пояснил эксперт.

Ранее литературный критик Николай Александров в беседе с НСН прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе. Лауреатом за 2018 год стала польская писательница Ольга Токарчук, за 2019 год — австриец Петер Хандке.