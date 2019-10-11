Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии Абия Ахмед Али.

Абия Ахмед Али получил премию за вклад в урегулирование приграничного конфликта с Эритреей, а также за вклад в международное сотрудничество и мир.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize#NobelPeacePrizepic.twitter.com/uGRpZJHk1B — The Nobel Prize (@NobelPrize) 11 октября 2019 г.

Эритрея в 1952—1983 годах входила в состав Эфиопии. Вооружённый конфликт между Эритреей и Эфиопией длился с 1998 по 2000 год из-за спорных приграничных территорий.

В начале июля 2018 года премьер Эфиопии и президент Эритреи встретились для проведения мирных переговоров.

9 июля 2018 года Эфиопия и Эритрея подписали совместную декларацию о мире и дружбе, которая обозначила окончание войны между двумя странами.

Граница между двумя странами стала открыта для транспорта, авиакомпания Ethiopian Airlines возобновила ежедневные прямые перелёты из Аддис-Абебы в Асмэру после 20-летнего перерыва.