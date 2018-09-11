Эфиопия и Эритрея договорились открыть границу для транспорта

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Президент Эритреи Исайяс Афеворки и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед вновь открыли пропускные пункты на общей границе впервые за 20 лет, возобновив тем самым транспортное сообщение между двумя странами. Об этом сообщил министр информации Эритреи Йемане Мескель в микроблоге в Twitter.
Эфиопия и Эритрея договорились открыть границу для транспорта
  • Reuters

«Президент Исайяс Афеворки и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед сегодня, 11 сентября, официально открыли пограничный пункт Дебая Сима — Бурре между двумя странами для автомобильного транспорта», — сообщил Мескель.

В начале июля премьер Эфиопии и президент Эритреи встретились для проведения мирных переговоров.

9 июля Эфиопия и Эритрея подписали совместную декларацию о мире и дружбе, которая обозначила окончание войны между двумя странами.

Затем эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines заявила о возобновлении ежедневных прямых полётов в столицу Эритреи Асмэру после 20-летнего перерыва.

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