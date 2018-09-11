Эфиопия и Эритрея договорились открыть границу для транспорта
- Reuters
«Президент Исайяс Афеворки и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед сегодня, 11 сентября, официально открыли пограничный пункт Дебая Сима — Бурре между двумя странами для автомобильного транспорта», — сообщил Мескель.
В начале июля премьер Эфиопии и президент Эритреи встретились для проведения мирных переговоров.
9 июля Эфиопия и Эритрея подписали совместную декларацию о мире и дружбе, которая обозначила окончание войны между двумя странами.
Затем эфиопская авиакомпания Ethiopian Airlines заявила о возобновлении ежедневных прямых полётов в столицу Эритреи Асмэру после 20-летнего перерыва.