Эксперт прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе
- Reuters
Как отметил эксперт, премия рассматривается как одна из главных наград в литературном мире.
«Но нужно помнить, что, помимо того исключительного влияния, которое имеет сама Нобелевская премия, она награждает авторов, у которых, во-первых, есть художественные достижения, а во-вторых, творчество которых оказывает влияние на положение вещей в мире вообще», — сказал он.
По его словам, учитываются не только эстетика и литература, но и социально-политическая, социально-культурная позиция писателя.
Александров добавил, что и Токарчук, и Хандке соответствуют нобелевскому канону.
Со своей стороны, профессор института русистики Варшавского университета Алиция Володзько-Буткевич в беседе с телеканалом «360» назвала Токарчук умным, думающим автором.
«Это для поляков действительно очень здорово, это очень хорошо. Потому что она высокого полёта писательница», — сказала эксперт.
Ранее сообщалось, что приз Токарчук вручается «за нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».
Хандке получит награду за «оказавшую влияние работу, которая исследует периферию и специфику человеческого существования».