Эксперт прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе

Литературный критик Николай Александров в беседе с НСН прокомментировал присуждение Нобелевской премии по литературе. Лауреатом за 2018 год стала польская писательница Ольга Токарчук, за 2019 год — австриец Петер Хандке.

Как отметил эксперт, премия рассматривается как одна из главных наград в литературном мире.

«Но нужно помнить, что, помимо того исключительного влияния, которое имеет сама Нобелевская премия, она награждает авторов, у которых, во-первых, есть художественные достижения, а во-вторых, творчество которых оказывает влияние на положение вещей в мире вообще», — сказал он.

По его словам, учитываются не только эстетика и литература, но и социально-политическая, социально-культурная позиция писателя.

Александров добавил, что и Токарчук, и Хандке соответствуют нобелевскому канону.

Со своей стороны, профессор института русистики Варшавского университета Алиция Володзько-Буткевич в беседе с телеканалом «360» назвала Токарчук умным, думающим автором.

«Это для поляков действительно очень здорово, это очень хорошо. Потому что она высокого полёта писательница», — сказала эксперт.

Ранее сообщалось, что приз Токарчук вручается «за нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».

Хандке получит награду за «оказавшую влияние работу, которая исследует периферию и специфику человеческого существования».