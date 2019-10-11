Политолог оценил план Трампа назначить Салливана послом США в России

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Анна Лушникова
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT заявление Белого дома о том, что американский президент Дональд Трамп выдвинет заместителя госсекретаря США Джона Салливана на пост посла в России.
Политолог оценил план Трампа назначить Салливана послом США в России
  • Reuters

«Стоит отметить, что Джона Салливана чаще характеризуют не как дипломата, а как юриста. Это важный момент. Он не плетёт какие-то интриги, а следит за буквой закона. Возможно, это и нужно в нынешних взаимоотношениях США и России. Важно, чтобы было меньше личных эмоций и пристрастий и больше следования документам. Также немаловажный момент заключается в том, что он переходит с должности первого заместителя госсекретаря. Это очень высокая должность. Назначение такого высокопоставленного человека послом в одной из стран можно оценить не только как понижение его в статусе, но и как понимание высокого значения нового дипломатического посла», — сказал он.

Эксперт считает, что подобное решение является новым подходом команды Трампа.

«Можно надеяться, что Салливан будет выстраивать конструктивные отношения с Россией», — добавил Солонников.

Ранее Белый дом подтвердил, что Трамп назначит заместителя госсекретаря США послом в России.

3 октября посол США в России Джон Хантсман завершил свою миссию в Москве и улетел домой.

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