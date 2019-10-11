В Госдуме прокомментировали отправку военных США в Саудовскую Аравию
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«Соединённые Штаты преследуют свои интересы, прежде всего враждебные по отношению к Ирану. Вашингтон обвиняет Тегеран в нападении на нефтеперерабатывающие предприятия и использует данный повод для направления своих военнослужащих на территорию Саудовской Аравии с целью якобы обеспечения защиты», — сказал Швыткин.
По его словам, действия Соединённых Штатов могут привести к эскалации напряжённости в регионе.
Ранее Пентагон подтвердил, что США размещают дополнительно три тысячи военных в Саудовской Аравии.