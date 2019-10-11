Эксперт прокомментировал взрыв на иранском танкере в Красном море

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Анастасия Румянцева
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов прокомментировал RT сообщение о взрыве, который произошёл на иранском танкере в Красном море.
Эксперт прокомментировал взрыв на иранском танкере в Красном море
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«Инцидент со взрывом — это продолжение обострения ситуации в районе Персидского залива... Это дело компетентных органов — был это взрыв, или действия террористической группы, или ракетный удар, или атака с помощью дронов. Этот инцидент обострит ситуацию», — считает эксперт.

По его словам, Иран в настоящее время предпринимает шаги по повышению боеготовности собственной армии и усилению мер безопасности внутри страны.

«Этот инцидент может иметь последствия, и возможны другие инциденты такого рода в этом регионе», — полагает Долгов.

Ранее на иранском танкере в Красном море неподалёку от саудовского порта Джидда произошёл взрыв

Судно принадлежит Национальной иранской нефтяной компании.

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