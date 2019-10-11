На иранском танкере в Красном море произошёл взрыв
Взрыв произошёл на иранском танкере в Красном море неподалёку от саудовского порта Джидда, передаёт агентство ISNA.
- Reuters
Сообщается, что судно принадлежит Национальной иранской нефтяной компании.
По информации агентства, повреждено два нефтяных резервуара, в результате чего нефть попала в море.
В настоящее время специалисты изучают место происшествия.
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