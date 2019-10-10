Чавушоглу назвал причину начала военной операции в Сирии

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире CNN Turk назвал причину начала операции «Источник мира» в Сирии.

«США сначала сказали: подождите, мы выведем своих военных. Мы ждали, они не вывели. Потом договорились о совместном патрулировании, которое оказалось косметическим», — цитирует РИА Новости Чавушоглу.

При этом, по словам министра, США «продолжали поставлять оружие YPG (курдским Отрядам народной самообороны)».

«Мы терпели это долго, но наконец нашему терпению пришёл конец. Мы приняли это решение согласно ситуации на поле», — добавил глава турецкого МИД.

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

Минобороны Турции заявило, что силами турецкой армии с момента начала этой операции в Сирии ликвидированы «174 террориста».