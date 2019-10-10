МИД России назвал грубой провокацией статью о спецназе в Норвегии

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МИД России назвал грубой провокацией и примером распространения фейковых новостей публикацию норвежского интернет-издания AldriMer о действиях российского спецназа на территории королевства, сообщили ТАСС в ведомстве.
МИД России назвал грубой провокацией статью о спецназе в Норвегии
  • © Konstantin Kokoshkin/Russian Look
  • globallookpress.com

«Данный медийный вброс AldriMer является грубой провокацией. Цель этой публикации состоит в насаждении образа врага в лице России, запугивании норвежской аудитории мнимой «российской угрозой» и, как следствие, обосновании необходимости наращивания военного потенциала в северных регионах Норвегии, в том числе с привлечением сил НАТО и США», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что данная публикация — фейк, а издание регулярно «бравирует своими связями с «источниками» в норвежских спецслужбах и вооружённых силах», публикуя скандальные и недостоверные материалы на основе утечек из них.

Ранее посольство России в Осло назвало статью AldriMer о российском спецназе на территории королевства провокацией и «неуклюжей попыткой оправдания выделения дополнительных ресурсов на борьбу с «российской угрозой» в преддверии представления оборонного бюджета».

В сентябре издание опубликовало статью, в которой сообщалось, что бойцы российского спецназа якобы были замечены на территории страны. 

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