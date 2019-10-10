Зеленский заявил, что ему не стыдно за разговор с Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не стыдно за обнародованный телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
Зеленский заявил, что ему не стыдно за разговор с Трампом
  • Reuters

«Мне не стыдно ни за одно слово, которое я сказал… Я ни в коем случае не хотел обидеть кого-то... и не вижу проблем относительно результатов публикации разговора», — приводит ТАСС слова Зеленского.

Он отметил, что нашёл понимание у канцлера Германии Ангелы Меркель после этого разговора.

Также Зеленский заявил, что обнародование стенограммы его разговора с Трампом подрывает дипломатические отношения.

В сентябре спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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