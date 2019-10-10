Трамп встретится с вице-премьером Китая 11 октября в Белом доме

Американский президент Дональд Трамп 11 октября встретится с вице-премьером китайского Государственного совета Лю Хэ в Белом доме.

«Большой день в переговорах с Китаем. Они хотят заключить сделку, но хочу ли я? Завтра встречаюсь с вице-премьером в Белом доме», — написал Трамп в Twitter.

Ранее Министерство коммерции Китая объявило о следующем раунде торговых переговоров с Соединёнными Штатами 10—11 октября.

Как заявлял президент США, он заинтересован во всеобъемлющей торговой сделке с Пекином, а не в договорённостях по конкретным вопросам.

В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что переговоры Вашингтона и Пекина оказались безрезультатными и привели к новому витку торговой войны.