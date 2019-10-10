Трамп встретится с вице-премьером Китая 11 октября в Белом доме
- Reuters
«Большой день в переговорах с Китаем. Они хотят заключить сделку, но хочу ли я? Завтра встречаюсь с вице-премьером в Белом доме», — написал Трамп в Twitter.
Ранее Министерство коммерции Китая объявило о следующем раунде торговых переговоров с Соединёнными Штатами 10—11 октября.
Как заявлял президент США, он заинтересован во всеобъемлющей торговой сделке с Пекином, а не в договорённостях по конкретным вопросам.
В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что переговоры Вашингтона и Пекина оказались безрезультатными и привели к новому витку торговой войны.