МИД Белоруссии прокомментировал военную операцию Турции в Сирии

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Министерство иностранных дел Белоруссии прокомментировало турецкую военную операцию «Родник мира» на северо-востоке Сирии.
МИД Белоруссии прокомментировал военную операцию Турции в Сирии
  • РИА Новости

«В Республике Беларусь с глубокой озабоченностью следят за ростом напряжённости на северо-востоке Сирии. Считаем важным, чтобы все стороны действовали в русле совместных договорённостей, достигнутых в рамках Астанинского процесса, и избегали действий, которые могут привести к эскалации ситуации в этом сложном регионе», — говорится в заявлении белорусского МИД.

В ведомстве призвали «в экстренном порядке вернуться к диалогу в целях поиска политических способов урегулирования кризиса при уважении территориальной целостности Сирии».

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии. ЕС и США осудили операцию.

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