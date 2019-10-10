МИД Белоруссии прокомментировал военную операцию Турции в Сирии

Министерство иностранных дел Белоруссии прокомментировало турецкую военную операцию «Родник мира» на северо-востоке Сирии.

«В Республике Беларусь с глубокой озабоченностью следят за ростом напряжённости на северо-востоке Сирии. Считаем важным, чтобы все стороны действовали в русле совместных договорённостей, достигнутых в рамках Астанинского процесса, и избегали действий, которые могут привести к эскалации ситуации в этом сложном регионе», — говорится в заявлении белорусского МИД.

В ведомстве призвали «в экстренном порядке вернуться к диалогу в целях поиска политических способов урегулирования кризиса при уважении территориальной целостности Сирии».

9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии. ЕС и США осудили операцию.