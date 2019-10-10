В Госдуме оценили призыв польского депутата по санкциям против России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT прокомментировал призыв лидера Польской крестьянской партии Владислава Косиняка-Камыша отменить экономические санкции против России, но при этом сохранить политические.

«Он выдвигает идею, что санкции ничего не изменили, но при этом предлагает дифференцированный подход: отказаться от экономических санкций, из-за которых страдает определённый сегмент польской экономики, но оставить политические. Это попытка решить собственные проблемы, оставаясь в контексте общего антироссийского вектора», — сказал Новиков.

По словам депутата, было бы полезнее, если бы «польские коллеги стали более последовательны в подобных вопросах и выступили бы за отмену санкций целиком, без распределения их на хорошие и плохие».

Ранее Косиняк-Камыш призвал отменить экономические санкции против России, но при этом сохранить политические. Он отметил, что, несмотря на санкции, «российский уголь прибывает в Польшу, а немцы договариваются с Россией».

Кроме того, он считает, что экономические ограничения против России не изменили ситуацию в Донбассе, никому от них не стало лучше.