Пенс допустил возможность публикации его разговоров с Зеленским

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Вице-президент США Майк Пенс заявил, что не возражает против опубликования стенограмм его телефонных разговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским.

«Я бы не возражал против этого, мы обсуждаем это в настоящий момент с юрисконсультом Белого дома», — приводит его слова Politico.

При этом он подчеркнул, что во время телефонной беседы с Зеленским президент США Дональд Трамп не оказывал на собеседника какого-либо давления.

«Я горжусь тем, что в отличие от предыдущей администрации мы предоставили военную поддержку Украине... Контакты моего аппарата с Украиной были целиком сосредоточены на таких более широких вопросах, как европейская поддержка и коррупция», — отметил Пенс.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал о преследовании со стороны некоторых членов конгресса в связи с попытками демократов отстранить Трампа от власти.

25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского, в ходе которого украинский президент пообещал, что новый генеральный прокурор Украины изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Впоследствии председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала стенограмму поводом для импичмента американского лидера.

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