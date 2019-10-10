Пенс допустил возможность публикации его разговоров с Зеленским
«Я бы не возражал против этого, мы обсуждаем это в настоящий момент с юрисконсультом Белого дома», — приводит его слова Politico.
При этом он подчеркнул, что во время телефонной беседы с Зеленским президент США Дональд Трамп не оказывал на собеседника какого-либо давления.
«Я горжусь тем, что в отличие от предыдущей администрации мы предоставили военную поддержку Украине... Контакты моего аппарата с Украиной были целиком сосредоточены на таких более широких вопросах, как европейская поддержка и коррупция», — отметил Пенс.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал о преследовании со стороны некоторых членов конгресса в связи с попытками демократов отстранить Трампа от власти.
25 сентября Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Трампа и Зеленского, в ходе которого украинский президент пообещал, что новый генеральный прокурор Украины изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Впоследствии председатель палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала стенограмму поводом для импичмента американского лидера.