СМИ: Представители Китая и США не достигли прогресса в переговорах

Представители Китая и США не смогли достичь соглашения в ходе двухдневных торговых переговоров перед новым раундом консультаций официальных делегаций, сообщает South Morning Post со ссылкой на источники.

По данным издания, переговоры проходили на уровне заместителей главных переговорщиков и касались сельскохозяйственной продукции и защиты интеллектуальной собственности.

Отмечается, что представителям Китая не удалось убедить американских коллег рассмотреть отказ от повышения пошлин.

В связи с этим вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ намерен сократить до одного дня свой визит в Вашингтон.

Ранее Министерство коммерции Китая объявило о следующем раунде торговых переговоров с Соединёнными Штатами 10 и 11 октября.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что заинтересован во всеобъемлющей торговой сделке с Пекином, а не договорённостями по конкретным вопросам.

В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что переговоры Вашингтона и Пекина оказались безрезультатными и привели к новому витку торговой войны.