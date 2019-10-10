СМИ: Представители Китая и США не достигли прогресса в переговорах
По данным издания, переговоры проходили на уровне заместителей главных переговорщиков и касались сельскохозяйственной продукции и защиты интеллектуальной собственности.
Отмечается, что представителям Китая не удалось убедить американских коллег рассмотреть отказ от повышения пошлин.
В связи с этим вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ намерен сократить до одного дня свой визит в Вашингтон.
Ранее Министерство коммерции Китая объявило о следующем раунде торговых переговоров с Соединёнными Штатами 10 и 11 октября.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что заинтересован во всеобъемлющей торговой сделке с Пекином, а не договорённостями по конкретным вопросам.
В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что переговоры Вашингтона и Пекина оказались безрезультатными и привели к новому витку торговой войны.