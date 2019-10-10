СМИ: Представители Китая и США не достигли прогресса в переговорах

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Представители Китая и США не смогли достичь соглашения в ходе двухдневных торговых переговоров перед новым раундом консультаций официальных делегаций, сообщает South Morning Post со ссылкой на источники.

По данным издания, переговоры проходили на уровне заместителей главных переговорщиков и касались сельскохозяйственной продукции и защиты интеллектуальной собственности.

Отмечается, что представителям Китая не удалось убедить американских коллег рассмотреть отказ от повышения пошлин.

В связи с этим вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ намерен сократить до одного дня свой визит в Вашингтон.

Ранее Министерство коммерции Китая объявило о следующем раунде торговых переговоров с Соединёнными Штатами 10 и 11 октября.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что заинтересован во всеобъемлющей торговой сделке с Пекином, а не договорённостями по конкретным вопросам.

В мае эксперт Дмитрий Родионов в беседе с ФАН отметил, что переговоры Вашингтона и Пекина оказались безрезультатными и привели к новому витку торговой войны.

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