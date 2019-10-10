Задержанная в Тегеране российская журналистка Юзик освобождена

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Власти Ирана освободили из-под стражи задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик. Она вылетела в Москву, сообщило посольство России.

«В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик», — приводит РИА Новости сообщение посольства в Telegram-канале.

По информации дипмиссии, журналистка вылетела в Москву рано утром 10 октября.

Ранее в международной правозащитной организации «Репортёры без границ» и Совете при президенте России по правам человека призвали Иран освободить Юзик.

В Тегеране объяснили задержание россиянки нарушениями визового режима.

Юлия Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле.

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