Задержанная в Тегеране российская журналистка Юзик освобождена

Власти Ирана освободили из-под стражи задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик. Она вылетела в Москву, сообщило посольство России.

«В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик», — приводит РИА Новости сообщение посольства в Telegram-канале.

По информации дипмиссии, журналистка вылетела в Москву рано утром 10 октября.

Ранее в международной правозащитной организации «Репортёры без границ» и Совете при президенте России по правам человека призвали Иран освободить Юзик.

В Тегеране объяснили задержание россиянки нарушениями визового режима.

Юлия Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле.