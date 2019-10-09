«Репортёры без границ» призвали Иран отпустить журналистку Юзик

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Международная правозащитная организация «Репортёры без границ» призвала к немедленному освобождению российской журналистки Юлии Юзик, которая была задержана в Тегеране.
«Репортёры без границ» призвали Иран отпустить журналистку Юзик
  • @yuliayuzik
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«Репортёры без границ» призывают к немедленному освобождению Юлии Юзик, российской журналистки, которая была задержана в Иране 2 октября и которой до сих пор не предоставили возможность увидеться с адвокатом или сотрудниками российского посольства», — говорится в сообщении на сайте организации.

Ранее в правительстве Ирана заявили, что Юзик была задержана в Тегеране из-за проблем с визой.

Глава СПЧ России Михаил Федотов в связи с задержанием Юзик обратился к послу Ирана Мехди Санаи с требованием освободить её из-под стражи на время разбирательств по вопросу россиянки.

Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле. В посольстве России заявляли, что она не уведомила диппредставительство о сложностях, связанных с изъятием у неё паспорта в аэропорту.

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