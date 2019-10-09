ЕС призвал Турцию прекратить операцию в Сирии

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Евросоюз призвал Турцию прекратить «одностороннюю военную акцию» на северо-востоке Сирии, так как она подрывает стабильность в регионе.
ЕС призвал Турцию прекратить операцию в Сирии
  • Reuters

«В свете турецкой военной операции на северо-востоке Сирии ЕС подтверждает, что устойчивое решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путём», — говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Отмечается, что «ЕС призывает Турцию прекратить одностороннюю военную акцию»

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии.

По словам главы государства, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».

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