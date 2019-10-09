ЕС призвал Турцию прекратить операцию в Сирии
- Reuters
«В свете турецкой военной операции на северо-востоке Сирии ЕС подтверждает, что устойчивое решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путём», — говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.
Отмечается, что «ЕС призывает Турцию прекратить одностороннюю военную акцию»
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооружённых сил Турции на территории Сирии.
По словам главы государства, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».