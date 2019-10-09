Юнкер призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Турцию остановить военную операцию, начатую на севере Сирии.

«У Турции есть трудности в сфере безопасности на границе с Сирией. Тем не менее я призываю Турцию, а также других акторов действовать со сдержанностью и остановить операции, которые уже идут, пока мы здесь говорим. Эта военная акция не ведёт к хорошим результатам», — подчеркнул Юнкер.

Он добавил, что если в планы Турции входит создание безопасной зоны, то Анкаре не следует ожидать от Брюсселя, что ЕС будет платить за это.

При этом Юнкер подчеркнул, что «Турция — это, конечно, ключевой партнёр для Евросоюза, прежде всего когда дело касается сотрудничества по вопросам миграции».

Ранее Турция начала операцию на территории Сирии, о чём заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам главы государства, операция «устранит террористическую угрозу в отношении Турции».

Как заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, военные действия на северо-востоке Сирии «усугубят страдания гражданского населения».