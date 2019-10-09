Хаменеи: Иран добровольно не стал производить ядерное оружие
- РИА Новости
«Несмотря на то что у нас была возможность разрабатывать ядерное оружие, мы смело и решительно отвергли её, так как создание, хранение и использование ядерного оружия запрещены исламом», — говорится в сообщении на официальном сайте аятоллы.
Он также отметил, что, несмотря на все выгоды ядерной отрасли, она «не сочетается с любовью к человечеству» и приводила к катастрофам.
Ранее Хаменеи заявил, что Тегеран продолжит сокращение своих обязательств по ядерной сделке до тех пор, пока не достигнет приемлемого результата.
27 сентября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что у иранской стороны нет стремления получить ядерное оружие.