Хаменеи: Иран добровольно не стал производить ядерное оружие

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран мог создать ядерное оружие, однако добровольно не стал этого делать.

«Несмотря на то что у нас была возможность разрабатывать ядерное оружие, мы смело и решительно отвергли её, так как создание, хранение и использование ядерного оружия запрещены исламом», — говорится в сообщении на официальном сайте аятоллы.

Он также отметил, что, несмотря на все выгоды ядерной отрасли, она «не сочетается с любовью к человечеству» и приводила к катастрофам.

Ранее Хаменеи заявил, что Тегеран продолжит сокращение своих обязательств по ядерной сделке до тех пор, пока не достигнет приемлемого результата.

27 сентября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что у иранской стороны нет стремления получить ядерное оружие.