Рухани заявил об отсутствии у Ирана стремления получить ядерное оружие
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы объясняли, что тот, кто хочет получить ядерное оружие, как минимум снизит (возможности) для контроля, ограничит обширное наблюдение. Мы проверки не снижали», — сказал он.
Как отметил Рухани, хоть Иран и сократил свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), ядерная деятельность страны всё также находится под наблюдением МАГАТЭ.
«Единственное, что мы сократили, — это выполнение наших обязательств в ядерной деятельности, однако наша ядерная деятельность находится под наблюдением МАГАТЭ», — подчеркнул иранский лидер.
Ранее государственный секретарь США Майк Помпео пообещал лишить Иран всех путей к ядерному оружию.