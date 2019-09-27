Рухани заявил об отсутствии у Ирана стремления получить ядерное оружие

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что у иранской стороны нет стремления получить ядерное оружие, поэтому Тегеран и позволяет специалистам МАГАТЭ проводить свои проверки.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы объясняли, что тот, кто хочет получить ядерное оружие, как минимум снизит (возможности) для контроля, ограничит обширное наблюдение​​​. Мы проверки не снижали», — сказал он.

Как отметил Рухани, хоть Иран и сократил свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), ядерная деятельность страны всё также находится под наблюдением МАГАТЭ.

«Единственное, что мы сократили, — это выполнение наших обязательств в ядерной деятельности, однако наша ядерная деятельность находится под наблюдением МАГАТЭ», — подчеркнул иранский лидер.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео пообещал лишить Иран всех путей к ядерному оружию.