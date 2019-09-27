Рухани заявил об отсутствии у Ирана стремления получить ядерное оружие

Короткая ссылка
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что у иранской стороны нет стремления получить ядерное оружие, поэтому Тегеран и позволяет специалистам МАГАТЭ проводить свои проверки.
Рухани заявил об отсутствии у Ирана стремления получить ядерное оружие
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы объясняли, что тот, кто хочет получить ядерное оружие, как минимум снизит (возможности) для контроля, ограничит обширное наблюдение​​​. Мы проверки не снижали», — сказал он.

Как отметил Рухани, хоть Иран и сократил свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), ядерная деятельность страны всё также находится под наблюдением МАГАТЭ.

«Единственное, что мы сократили, — это выполнение наших обязательств в ядерной деятельности, однако наша ядерная деятельность находится под наблюдением МАГАТЭ», — подчеркнул иранский лидер.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео пообещал лишить Иран всех путей к ядерному оружию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить