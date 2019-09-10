США пообещали лишить Иран всех путей к ядерному оружию

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Госсекретарь США Майк Помпео предположил, что Иран может вести «незадекларированную ядерную деятельность», и пообещал лишить страну любых путей к ядерному оружию.
США пообещали лишить Иран всех путей к ядерному оружию
  • Reuters

«Недостаточное сотрудничество иранского режима с МАГАТЭ вызывает вопросы по поводу возможных незадекларированных ядерных материалов или незадекларированной деятельности», — написал Помпео в Twitter.

По его словам, это «вписывается в 40-летнюю иранскую схему лжи».

«Но мир не попадётся на эту удочку. Мы отрежем режиму все пути к ядерному оружию», — отметил госсекретарь.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен получить полный отчёт о возможной подозрительной деятельности Тегерана в рамках ядерной программы.

8 сентября в Иран прибыл исполняющий обязанности главы МАГАТЭ Корнел Феруцэ.

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