США пообещали лишить Иран всех путей к ядерному оружию
- Reuters
«Недостаточное сотрудничество иранского режима с МАГАТЭ вызывает вопросы по поводу возможных незадекларированных ядерных материалов или незадекларированной деятельности», — написал Помпео в Twitter.
По его словам, это «вписывается в 40-летнюю иранскую схему лжи».
«Но мир не попадётся на эту удочку. Мы отрежем режиму все пути к ядерному оружию», — отметил госсекретарь.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен получить полный отчёт о возможной подозрительной деятельности Тегерана в рамках ядерной программы.
8 сентября в Иран прибыл исполняющий обязанности главы МАГАТЭ Корнел Феруцэ.