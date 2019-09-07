Болтон прокомментировал деятельность Ирана в рамках ядерной программы

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен получить полный отчёт о возможной подозрительной деятельности Ирана в рамках ядерной программы.
Болтон прокомментировал деятельность Ирана в рамках ядерной программы
  • РИА Новости

«Исполняющий обязанности гендиректора МАГАТЭ отправляется в Иран сразу после того, как совет МАГАТЭ проинформировали, что Иран может скрывать ядерные материалы или деятельность. Мы присоединяемся к другим странам — членам совета в стремлении получить полный отчёт как можно скорее», — заявил Болтон. 

При этом МАГАТЭ в своём Twitter сообщило, что инспекторы агентства находятся в Иране и доложат о любых активностях в штаб-квартиру. 

«До нас дошли сообщения СМИ, касающиеся исследований и разработок иранских центрифуг. Инспекторы агентства находятся в Иране, они направят отчёты о любых соответствующих мероприятиях в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене», — указали там.

Ранее представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что Тегеран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам.

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