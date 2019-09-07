Болтон прокомментировал деятельность Ирана в рамках ядерной программы

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен получить полный отчёт о возможной подозрительной деятельности Ирана в рамках ядерной программы.

«Исполняющий обязанности гендиректора МАГАТЭ отправляется в Иран сразу после того, как совет МАГАТЭ проинформировали, что Иран может скрывать ядерные материалы или деятельность. Мы присоединяемся к другим странам — членам совета в стремлении получить полный отчёт как можно скорее», — заявил Болтон.

IAEA Acting Director General going to Iran just as IAEA informs its Board that #Iran may be concealing nuclear material and/or activities. We join with other @iaeaorg Board member states eager to get a full report as soon as possible. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 7 сентября 2019 г.

При этом МАГАТЭ в своём Twitter сообщило, что инспекторы агентства находятся в Иране и доложат о любых активностях в штаб-квартиру.

IAEA Spokesperson: we are aware of the media reports today related to Iran’s centrifuge research and development. Agency inspectors are on the ground in #Iran and they will report any relevant activities to IAEA headquarters in Vienna. — International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) 7 сентября 2019 г.

«До нас дошли сообщения СМИ, касающиеся исследований и разработок иранских центрифуг. Инспекторы агентства находятся в Иране, они направят отчёты о любых соответствующих мероприятиях в штаб-квартиру МАГАТЭ в Вене», — указали там.

Ранее представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди сообщил, что Тегеран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам.