Хаменеи: Иран продолжит сокращение обязательств по сделке

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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран продолжит сокращение своих обязательств по ядерной сделке до тех пор, пока не достигнет приемлемого результата.
Хаменеи: Иран продолжит сокращение обязательств по сделке
  • Reuters

«Тегеран продолжит сокращать обязательства по ядерной сделке, пока не достигнет желаемого результата», — приводит Press TV слова аятоллы.

Ранее Хаменеи заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне.

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