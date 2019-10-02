Хаменеи: Иран продолжит сокращение обязательств по сделке

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран продолжит сокращение своих обязательств по ядерной сделке до тех пор, пока не достигнет приемлемого результата.

Reuters

«Тегеран продолжит сокращать обязательства по ядерной сделке, пока не достигнет желаемого результата», — приводит Press TV слова аятоллы. Ранее Хаменеи заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне.