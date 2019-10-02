Хаменеи: Иран продолжит сокращение обязательств по сделке
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран продолжит сокращение своих обязательств по ядерной сделке до тех пор, пока не достигнет приемлемого результата.
- Reuters
«Тегеран продолжит сокращать обязательства по ядерной сделке, пока не достигнет желаемого результата», — приводит Press TV слова аятоллы.
Ранее Хаменеи заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне.
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