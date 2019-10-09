Полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в Галле
- Reuters
«Наши силы задержали одного человека», — сообщает полиция в Twitter.
Unsere Kräfte haben eine Person festgenommen.— Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019
Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam.
Wir sind mit starken Kräften in und um #Halle präsent und stabilisieren die Lage, bis alle Informationen gesichert vorliegen.#hal0910
Представители правоохранительных органов призвали местных жителей проявлять внимательность.
Ранее неизвестные открыли огонь в Галле, в результате чего погибли два человека.
В связи с расследованием в городе был закрыт железнодорожный вокзал.