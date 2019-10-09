Полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в Галле

Полиция немецкого города Галле сообщила о задержании одного человека по подозрению в причастности к стрельбе, в результате которой, по последним данным, погибли два человека.

Reuters

«Наши силы задержали одного человека», — сообщает полиция в Twitter. Unsere Kräfte haben eine Person festgenommen.



Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam.



Wir sind mit starken Kräften in und um #Halle präsent und stabilisieren die Lage, bis alle Informationen gesichert vorliegen.#hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019 Представители правоохранительных органов призвали местных жителей проявлять внимательность. Ранее неизвестные открыли огонь в Галле, в результате чего погибли два человека. В связи с расследованием в городе был закрыт железнодорожный вокзал.