Полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в Галле

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Полиция немецкого города Галле сообщила о задержании одного человека по подозрению в причастности к стрельбе, в результате которой, по последним данным, погибли два человека.
Полиция задержала одного человека в связи со стрельбой в Галле
  • Reuters

«Наши силы задержали одного человека», — сообщает полиция в Twitter.

Представители правоохранительных органов призвали местных жителей проявлять внимательность. 

Ранее неизвестные открыли огонь в Галле, в результате чего погибли два человека.

В связи с расследованием в городе был закрыт железнодорожный вокзал.

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