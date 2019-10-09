Железнодорожный вокзал в немецком Галле закрыт в связи со стрельбой
- Reuters
«Железнодорожный вокзал в Галле закрыт в связи с расследованием полиции», — сообщила компания Deutsche Bahn в Twitter.
#PolizeilicheErmittlung. Der Bahnhof #Halle(Saale)Hbf ist gesperrt. Ersatzhalt ist #LeipzigHbf. Verspätung ca. 15 Min.— Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) October 9, 2019
Уточняется, что в связи с этим поезда опаздывают примерно на 15 минут.
Ранее стало известно, что неизвестные открыли огонь в немецком городе Галле. В результате ЧП, по последним данным, погибли два человека.