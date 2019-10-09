Депутаты Госдумы приостанавливают поездки в США из-за допроса Юмашевой

Советник спикера Госдумы по работе со СМИ Анастасия Кашеварова заявила, что поездки депутатов в США будут приостановлены после инцидента с допросом члена нижней палаты парламента Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.

«В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены», — сообщила она в своём Telegram-канале.

Она уточнила, что депутаты не будут летать в Соединённые Штаты до того момента, пока власти США не объяснят причину допроса Юмашевой и не принесут извинения.

6 октября стало известно, что сотрудник ФБР в течение часа проводил допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США с целью принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что обе палаты российского парламента изучат произошедшую ситуацию.