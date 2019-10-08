Депутат Юмашева вернулась из Нью-Йорка в Москву

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Допрошенная ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутат Госдумы Инга Юмашева вернулась в Москву. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево.
Депутат Юмашева вернулась из Нью-Йорка в Москву
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Согласно его данным, самолёт Boeing вылетел из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в 20:14 7 октября (03:14 мск 8 октября. — RT).

В 11:16 мск рейс Нью-Йорк — Москва совершил посадку в международном аэропорту Шереметьево.

Ранее Юмашева прокомментировала свой допрос в аэропорту Нью-Йорка.

6 октября стало известно, что сотрудник ФБР в течение часа проводил допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США с целью принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с газетой «Взгляд» заявил, что обе палаты российского парламента изучат произошедшую ситуацию.

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