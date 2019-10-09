В Китае отреагировали на введение новых санкций США

В посольство Китая в Вашигтоне заявили, что визовые ограничения и запреты для компаний КНР со стороны США «серьёзно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, является вмешательством во внутренние дела Китая и подрывают его интересы».

Об этом говорится в заявлении опубликованном на странице дипмиссии в Twitter.

В посольстве заявили, что «в Синьцзяне нет так называемой проблемы прав человека, на которую претендуют США», и подчеркнули, что обвинения Вашингтона являются «просто выдуманными предлогами для вмешательства».

В дипмиссии сообщили, что «меры по борьбе с терроризмом и радикализмом в Синьцзяне направлены на искоренение питательной почвы экстремизма и терроризма», эти меры, как говорится в заявлении, «соответствуют китайским законам и международной практике и поддерживаются всеми 25 миллионами людей из различных этнических групп в Синьцзяне».

В сообщении подчёркивается, что «дела Синьцзяна — это чисто внутренние дела Китая, которые не допускают иностранного вмешательства».

«Мы призываем США немедленно исправить свои ошибки и прекратить свое вмешательство во внутренние дела Китая», — добавили в посольстве.

Ранее министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации с уйгурами в Китае.

Также государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты вводят визовые ограничения в отношении чиновников Китая.