Белый дом не будет сотрудничать с демократами в процедуре импичмента

В Белом доме заявили, что не собираются сотрудничать с демократами конгресса США в рамках процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа.

«Сегодня от лица президента Дональда Трампа его юрисконсульт Пэт Чиполлоне послал письмо спикеру (палаты представителей Нэнси. — RT) Пелоси и главам комитетов конгресса Энгелу, Шиффу и Каммингсу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что это письмо показывает, что «в расследовании демократов отсутствуют какие-либо законные конституционные основания, какая-либо видимость честного подхода и элементарного соблюдения гарантий судопроизводства».

«В процессе (импичмента. — RT) они нарушают гражданские свободы и принцип разделения властей, угрожая должностным лицам исполнительной власти наказанием просто за осуществление их конституционных прав и прерогатив», — подчеркнули в Белом доме.

В заявлении говорится, что «всё это нарушает Конституцию, верховенство закона и все прошлые прецеденты» и «по этим причинам от исполнительной власти нельзя ожидать, что она не будет участвовать в этом учении партизанского политического театра».

В сентябре Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что некоторые члены конгресса преследуют Госдепартамент в связи с попытками демократов отстранить Трампа от власти.

По его словам, некоторые члены конгресса связывались с работниками Госдепа напрямую и пытались заставить их «предоставить документы», принадлежащие ведомству.

В свою очередь, Трамп обвинил спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в государственной измене и выступил за её «немедленный импичмент».