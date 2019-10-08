В ОАГ осудили насилие во время протестов в Эквадоре

Организация американских государств (ОАГ) осудила насилие, которое происходило во время протестов в Эквадоре.

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации.

В сообщении отмечается, что свобода выражения мнений и мирный протест являются основными правами человека и правительство Эквадора обязано гарантировать реализацию данных прав, однако нельзя никак оправдать насилие, грабежи и вандализм, зафиксированные во время демонстраций.

«Генеральный секретариат ОАГ решительно осуждает акты насилия, зарегистрированные в последние дни в Кито. Похищение полицейских и военнослужащих совершенно неприемлемо, так же как и уничтожение и разграбление общественных благ, поджог патрульных машин и нападения на машины скорой помощи», — говорится в заявлении.

ОАГ призывает все стороны к диалогу для разрешения разногласий.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что представители правительства страны покидают столицу Кито после массовых протестов.

3 октября глава Эквадора объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов, которые начались после принятия правительством экономических мер.