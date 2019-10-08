В Эквадоре оценили потери от остановки нефтяных блоков из-за протестов

Министерство энергетики невозобновляемых ресурсов Эквадора оценило потери, связанные с тем, что государственная компания Petroamazonas приостановила работу на трёх месторождениях из-за протестов в стране.

Как указывает ведомство, потери составляют 165 тыс. баррелей в день.

«Операционная деятельность на трёх нефтяных блоках компании Petroamazonas... не может быть полностью восстановлена из-за нарушения мер безопасности в данной зоне. Нефтяная компания считает, что в случае продолжения ситуации потери в добыче нефти достигнут уровня 165 тыс. баррелей в день», — указывается в заявлении.

Как уточняет министерство, 7 октября неизвестные насильственно проникли на объекты компании и сделали так, что добыча нефти на трёх месторождениях была остановлена.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что представители правительства страны покидают столицу Кито после массовых протестов.

3 октября глава Эквадора объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за протестов, которые начались после принятия правительством экономических мер.