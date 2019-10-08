В Совфеде оценили заявление США о роли России и КНР на Ближнем Востоке
- РИА Новости
«Американцев стало пугать сближение России и Китая, хотя оно никому не угрожает. У нас высокий уровень сотрудничества, и мы заинтересованы в друг друге как экономические и торговые партнёры. Но, видимо, это не на шутку напугало Вашингтон. Помощник госсекретаря США волнуется напрасно. Россия, как и Китай, заинтересована в нормальных и стабильных отношениях с другими странами», — считает сенатор.
По его словам, Россия своё влияние на Ближнем Востоке «заслужила не словами, как это пытаются делать американцы».
«Мы спасли от уничтожения Сирию, сохранили её суверенность. А процесс борьбы с терроризмом там, по сути, завершён», — заключил Джабаров.
Ранее Шенкер заявил, что Россия и Китай угрожают стабильности и американским интересам в этом регионе.
По его словам, у США есть «долгий послужной список по созданию мира, стабильности и процветания» на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в то время как Россия и Китай лишь «пытаются использовать возможности» для распространения влияния в регионе ради собственной выгоды.