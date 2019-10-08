В Совфеде оценили заявление США о роли России и КНР на Ближнем Востоке

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвида Шенкера о том, что Россия и Китай угрожают стабильности и американским интересам в этом регионе, а также «пытаются использовать возможности» для распространения влияния в регионе.
В Совфеде оценили заявление США о роли России и КНР на Ближнем Востоке
  • РИА Новости

«Американцев стало пугать сближение России и Китая, хотя оно никому не угрожает. У нас высокий уровень сотрудничества, и мы заинтересованы в друг друге как экономические и торговые партнёры. Но, видимо, это не на шутку напугало Вашингтон. Помощник госсекретаря США волнуется напрасно. Россия, как и Китай, заинтересована в нормальных и стабильных отношениях с другими странами», — считает сенатор.

По его словам, Россия своё влияние на Ближнем Востоке «заслужила не словами, как это пытаются делать американцы».

«Мы спасли от уничтожения Сирию, сохранили её суверенность. А процесс борьбы с терроризмом там, по сути, завершён», — заключил Джабаров.

Ранее Шенкер заявил, что Россия и Китай угрожают стабильности и американским интересам в этом регионе.

По его словам, у США есть «долгий послужной список по созданию мира, стабильности и процветания» на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в то время как Россия и Китай лишь «пытаются использовать возможности» для распространения влияния в регионе ради собственной выгоды.

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