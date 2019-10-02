Лавров: США выгодна турбулентность на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённым Штатам выгодна турбулентность на Ближнем Востоке.

«Вашингтон обычно считает нужным — вернее считает для себя полезным — иметь такую турбулентность незатухающую, потому что Соединённые Штаты далеко, здесь есть базы. Они всегда могут смотреть, где им выгодно поддержать одну сторону, где другую, куда потечёт нефть, откуда брать газ, где что-нибудь продать своё из вооружений», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление Лавров сделал во время своего выступления на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.

RT ведёт трансляцию с мероприятия.