США обвинили Россию и КНР в угрозе стабильности на Ближнем Востоке

Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер заявил, что Россия и Китай угрожают стабильности и американским интересам в этом регионе.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал во время выступления на мероприятии в Атлантическом совете в Вашингтоне.

По его словам, у США есть «долгий послужной список по созданию мира, стабильности и процветания» на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в то время как Россия и Китай лишь «пытаются использовать возможности» для распространения влияния в регионе ради собственной выгоды.

«С 2014 года только для Ирака США предоставили почти $2,5 млрд гуманитарной помощи», — сказал Шенкер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённым Штатам выгодна турбулентность на Ближнем Востоке.