В Совфеде нашли в США главные центры по подготовке беспорядков в Москве

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Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России располагает доказательствами того, что главные центры, причастные к подготовке массовых беспорядков в Москве в предвыборный период, находятся в США.
В Совфеде нашли в США главные центры по подготовке беспорядков в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Андрея Климова.

По его словам, «от многих организаторов разного рода акций» требовались массовые беспорядки, а также дискредитация выборов и всей политической системы России. 

При этом Климов заявил, что организаторы акций «прямо и косвенно связаны с разного рода деятелями, центрами за рубежом».

«Главные центры — у нас есть немало доказательств этого — находятся в Вашингтоне», — отметил он. 

Ранее в МВД сообщили о недопущении массовых беспорядков с тяжкими последствиями перед выборами в Москве. 

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