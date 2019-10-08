В Совфеде нашли в США главные центры по подготовке беспорядков в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Андрея Климова.
По его словам, «от многих организаторов разного рода акций» требовались массовые беспорядки, а также дискредитация выборов и всей политической системы России.
При этом Климов заявил, что организаторы акций «прямо и косвенно связаны с разного рода деятелями, центрами за рубежом».
«Главные центры — у нас есть немало доказательств этого — находятся в Вашингтоне», — отметил он.
Ранее в МВД сообщили о недопущении массовых беспорядков с тяжкими последствиями перед выборами в Москве.