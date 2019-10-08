В МВД сообщили о недопущении массовых беспорядков перед выборами

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Сотрудники правоохранительных органов не допустили массовых беспорядков с тяжкими последствиями в Москве в предвыборный период благодаря грамотным действиям МВД и Росгвардии.
В МВД сообщили о недопущении массовых беспорядков перед выборами
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Юрия Денисенко.

Выступая на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела, он заявил, что правоохранительные органы действовали строго в рамках своих полномочий и законодательства.

«При объективно провокационных действиях организаторов и участников несогласованных акций в центральной части Москвы в результате чётких и тактически грамотных действий сотрудников полиции и Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками других правоохранительных органов не было допущено массовых беспорядков, повлекших тяжкие последствия для граждан и инфраструктуры нашего города», — заявил Денисенко. 

Ранее глава комиссии Совфеда Андрей Климов заявил, что в комиссии обладают данными о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве в период выборов.

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