США выразили сожаление в связи с поднятием Россией вопроса виз в ООН

Вашингтон сожалеет в связи с вынесением Москвой «двустороннего вопроса» с визами на обсуждение в ООН, заявил постоянный представитель США на конференции по разоружению Роберт Вуд.

«Россия, к сожалению, вынесла этот двусторонний вопрос на многосторонний уровень», — приводит заявление Вуда на пресс-конференции РИА Новости.

По его словам, визовые вопросы между странами возникали и раньше.

При этом он подчеркнул право США как принимающей стороны принимать решение о выдаче виз или отказе в них.

«Надеюсь, мы сможем продолжить работу (Первого комитета ООН по разоружению и международной безопасности. — RT)», — добавил Вуд.

Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что 6—7 российским делегатам, планирующим принять участие в работе Первого комитета ООН, не выдали американские визы.

В конце сентября США отказали в выдаче визы на ГА ООН некоторым российским дипломатам, а также члену Совета Федерации Константину Косачёву и председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому.

Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета дипломат Николай Платошкин в беседе с НСН назвал данную ситуацию американским бюрократизмом, на который нужно реагировать.