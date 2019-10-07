США выразили сожаление в связи с поднятием Россией вопроса виз в ООН
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«Россия, к сожалению, вынесла этот двусторонний вопрос на многосторонний уровень», — приводит заявление Вуда на пресс-конференции РИА Новости.
По его словам, визовые вопросы между странами возникали и раньше.
При этом он подчеркнул право США как принимающей стороны принимать решение о выдаче виз или отказе в них.
«Надеюсь, мы сможем продолжить работу (Первого комитета ООН по разоружению и международной безопасности. — RT)», — добавил Вуд.
Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что 6—7 российским делегатам, планирующим принять участие в работе Первого комитета ООН, не выдали американские визы.
В конце сентября США отказали в выдаче визы на ГА ООН некоторым российским дипломатам, а также члену Совета Федерации Константину Косачёву и председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому.
Заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета дипломат Николай Платошкин в беседе с НСН назвал данную ситуацию американским бюрократизмом, на который нужно реагировать.