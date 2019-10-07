Трамп назвал страны, которые не рады решению США вывести войска из САР

Американский президент Дональд Трамп заявил, что решение Вашингтона вывести войска из Сирии вызовет наибольшее недовольство у России и Китая, которым якобы нравилось наблюдать, как США «увязают в этой трясине».

«Две страны, которые больше всего не рады этому решению, — Россия и Китай, потому что им нравилось смотреть, как мы увязаем в этой трясине и тратим на это большие деньги», — написал президент США в микроблоге в Twitter.

Он подчеркнул, что американцы избрали его, чтобы он вывел страну из «этих смехотворных бесконечных войн» в интересах народов, которые «недолюбливают» США.

По словам Трампа, когда он стал президентом, армия США была «совершенно истощена», в то время как сейчас военные силы страны находятся на подъёме.

Ранее Трамп объявил о готовности США «выйти из бесконечных войн» и отозвать американских военнослужащих из Сирии.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил начало отвода войск США на северо-востоке Сирии, где Анкара планирует начать операцию по созданию зоны безопасности.