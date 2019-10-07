Эксперт прокомментировал заявление Трампа о «бесконечных войнах»

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT слова американского президента Дональда Трампа, который, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что США пора «выйти из бесконечных войн».

«Подобные разговоры идут уже не первый год. Можно предположить, что президент всё-таки хочет выхода из Сирии. По крайней мере, нужно принять во внимание тот факт, что на должность советника по национальной безопасности назначен Роберт О'Брайен, человек сверхлояльный. Очевидно, что Трамп получил большую свободу манёвра. Многим в самих Штатах подобное может не понравиться, но всё это встраивается во внешнеполитический курс Дональда Трампа, о котором он не раз говорил», — сказал Блохин.

Он также отметил, что президент США не раз говорил о больших тратах на Ближнем Востоке и необходимости инвестировать эти деньги во внутреннюю инфраструктуру страны.

«Трамп — бизнесмен, и нужно отчётливо различать его воинственную риторику и конкретные действия. Сегодняшнее обещание встраивается в его курс. С точки зрения логики и морали это территория Сирии, и американцев туда никто не приглашал», — считает эксперт.

Ранее Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что США пора «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.

По его словам, теперь Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды «должны справляться с этой ситуацией».