Минобороны Франции прокомментировало возможную операцию Турции в Сирии
- Reuters
«Мы должны быть предельно бдительными, чтобы такой шаг, который идёт вразрез с целями коалиции, ведущей борьбу против «Исламского государства», не усилил на деле эту группировку, вместо того чтобы ослабить или уничтожить её», — приводит ТАСС слова министра.
Ранее в МИД Франции призвали Турцию отказаться от операции в Сирии.
5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни. В ЕС раскритиковали планируемую операцию.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.