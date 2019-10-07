Турция предоставила ООН гарантии по вопросам возможной операции в САР

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Турция предоставила Организации Объединённых Наций необходимые гарантии гуманитарного характера в преддверии возможной военной операции в Сирии. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на представителя ООН.
Турция предоставила ООН гарантии по вопросам возможной операции в САР
  • Pixabay

Как отмечает издание, ООН готова к «очень тесной» координации с Турцией по вопросам операции.

5 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может начать военную операцию на севере Сирии в ближайшие дни.

В ЕС раскритиковали планируемую операцию.

Как отметила представитель европейской дипслужбы Майя Косьянчич, возобновление боевых действий на северо-востоке Сирии подрывает перспективы мирного урегулирования конфликта и ухудшает положение населения.

Соединённые Штаты, в свою очередь, заявили, что не будут поддерживать военную операцию Турции и не будут находиться поблизости от места проведения операции.

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