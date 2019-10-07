Возможный преемник Могерини видит перспективы в отношениях с Россией

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Несмотря на санкции ЕС против России, Брюссель должен взаимодействовать с Москвой, считает бывший глава МИД Испании, который претендует на пост главы дипломатии ЕС, Жозеп Боррель.
Возможный преемник Могерини видит перспективы в отношениях с Россией
  • Reuters

«Это не означает, что мы не будем придерживаться пяти принципов по отношению к России, один из которых говорит о взаимодействии. Мы собираемся взаимодействовать с Россией, и здесь есть некоторые перспективы поиска диалога», — сказал он во время слушаний в Европарламенте. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Ранее Боррель заявил, что Европейский союз должен сохранять санкции в отношении России, «пока её поведение не изменится».

В конце сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Евросоюз ненадёжным партнёром России, который «продолжает играть в геополитику «с нами или против нас».

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