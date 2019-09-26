Лавров назвал ЕС ненадёжным партнёром

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Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с газетой «Коммерсантъ» назвал Евросоюз ненадёжным партнёром России.

«Евросоюз — ненадёжный партнёр, поскольку продолжает играть в геополитику «с нами или против нас», — заявил Лавров.

Он отметил, что все старания Росси «наладить равноправный диалог, отказаться от логики «свой—чужой» оказались безрезультатными».

Ранее Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России. Ограничительные меры включают, в частности, заморозку активов и ограничения на поездки. В настоящее время санкции введены в отношении 170 физических и 44 юридических лиц.

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