Лавров назвал ЕС ненадёжным партнёром

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с газетой «Коммерсантъ» назвал Евросоюз ненадёжным партнёром России.

«Евросоюз — ненадёжный партнёр, поскольку продолжает играть в геополитику «с нами или против нас», — заявил Лавров.

Он отметил, что все старания Росси «наладить равноправный диалог, отказаться от логики «свой—чужой» оказались безрезультатными».

Ранее Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России. Ограничительные меры включают, в частности, заморозку активов и ограничения на поездки. В настоящее время санкции введены в отношении 170 физических и 44 юридических лиц.