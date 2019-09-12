ЕС продлил индивидуальные санкции против России
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
Санкции продлены до 15 марта 2020 года.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в структурах ЕС сообщало, что постпреды стран Евросоюза согласовали документ о продлении санкций против России на полгода. Позднее бывший украинский президент Пётр Порошенко также заявил, что в ЕС согласовали продление санкций в отношении России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС. По её словам, «это уже заезженная пластинка».