ЕС продлил индивидуальные санкции против России

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России. Ограничительные меры включают, в частности, заморозку активов и ограничения на поездки. В настоящее время санкции введены в отношении 170 физических и 44 юридических лиц.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Санкции продлены до 15 марта 2020 года.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в структурах ЕС сообщало, что постпреды стран Евросоюза согласовали документ о продлении санкций против России на полгода. Позднее бывший украинский президент Пётр Порошенко также заявил, что в ЕС согласовали продление санкций в отношении России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС. По её словам, «это уже заезженная пластинка».