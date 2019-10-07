В результате столкновений в Багдаде погибли 15 человек
- Reuters
Отмечается, что из-за «чрезмерного применения силы» премьер-министром было принято решение о выводе всех армейских подразделений из восточной части Багдада и замене их федеральной полицией.
Указывается, что совершившие правонарушения офицеры и командиры были задержаны.
5 октябре сообщалось, что в Ираке в результате протестных акций погибли 100 человек, около 4 тыс. участников столкновений получили ранения.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал конфликтующие стороны в Ираке к диалогу.
3 октября премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в Багдаде комендантского часа в связи с протестными акциями в городе.
1 октября в Ираке начались массовые протесты, связанные с ухудшением социальной ситуации в стране. Подробнее — в материале RT.