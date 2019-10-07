В результате столкновений в Багдаде погибли 15 человек

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По меньшей мере 15 человек погибли в Багдаде в результате протестных акций вечером в воскресенье, 6 октября, сообщает Shafaq.
В результате столкновений в Багдаде погибли 15 человек
  • Reuters

Отмечается, что из-за «чрезмерного применения силы» премьер-министром было принято решение о выводе всех армейских подразделений из восточной части Багдада и замене их федеральной полицией.

Указывается, что совершившие правонарушения офицеры и командиры были задержаны.

5 октябре сообщалось, что в Ираке в результате протестных акций погибли 100 человек, около 4 тыс. участников столкновений получили ранения.  

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал конфликтующие стороны в Ираке к диалогу.

3 октября премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в Багдаде комендантского часа в связи с протестными акциями в городе.

1 октября в Ираке начались массовые протесты, связанные с ухудшением социальной ситуации в стране. Подробнее — в материале RT.

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