В Багдаде ввели комендантский час на фоне протестов

Короткая ссылка
Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди объявил о введении в Багдаде комендантского часа с 5:00 3 октября в связи с протестными акциями в городе.

Об этом сообщает INA.

Комендантский час будет действовать до соответствующего извещения о его отмене.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Багдада, протестующие пытаются прорваться в международный аэропорт города.

Протесты начались в Багдаде во вторник, 1 октября.

По некоторым данным, в результате протестных акций погибли два человека, более 200 получили ранения.

Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, а также борьбы с коррупцией. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить