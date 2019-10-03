В Багдаде ввели комендантский час на фоне протестов
Об этом сообщает INA.
Комендантский час будет действовать до соответствующего извещения о его отмене.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Багдада, протестующие пытаются прорваться в международный аэропорт города.
Протесты начались в Багдаде во вторник, 1 октября.
По некоторым данным, в результате протестных акций погибли два человека, более 200 получили ранения.
Демонстранты требуют улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, а также борьбы с коррупцией.